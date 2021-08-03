ESENYURT'TA PARK YERİ KAVGASINDA SOPA VE SANDALYELERLE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR - Son Dakika

ESENYURT'ta iki grup arasında park yeri nedeni ile çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga eden kişilerin birbirlerine sopa, sandalye, masa ve park dubalarıyla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde yaşandı. Restoranın önüne gelen 34 DNU 241 plakalı panelvan araç sahipleri, aracı park etmek istedi. "Buraya park etmeyin" diyen iş yeri çalışanları ile araç sahipleri tartışma başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma iki grubun arasında sopa, masa, tabure, park dubalarının kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 1 kişi ise belinden çıkardığı silahla ateş etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından kavgaya karışan kişileri, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Kavgada yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kavga anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI"Yaşanan kavga anlarını gören bir kişi "Bir anda ortalık karıştı. Komşumuz burada lokantacı. Komşumuza saldırdılar, silah çektiler. Ortalık karıştı. 10 – 15 dakika burada kan gövdeyi götürdü. Bizim komşumuza burada silah çektiler. Zaten görüntülerde de vardır" dedi.

- İstanbul