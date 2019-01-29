Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Parklar Dolup Taştı

Esenyurt'ta Parklar Dolup Taştı

1 saat önce

Esenyurt'ta soğuk geçen günlerin ardından güneşin kendini göstermesiyle sömestr tatilindeki öğrenciler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş parklara akın etti.

Esenyurt'ta Parklar Dolup Taştı, System.String[]
Esenyurt'ta soğuk geçen günlerin ardından güneşin kendini göstermesiyle sömestr tatilindeki öğrenciler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş parklara akın etti.

Yurdun doğusundan soğuk ve yağışı hava etkili olurken, İstanbul ve Esenyurt'ta soğuk hava yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklıklarının 15 dereceye kadar yükselmesiyle çocuklarını alan bir çok aile parklara koştu. Sömestr tatilindeki öğrenciler ve aileleri adeta yazdan kalma günde park ve bahçelerde hoşça vakit geçirdi.

Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkı başta olmak üzere ilçedeki bütün parklarda vatandaşlar sıcak havada çaylarını yudumlayıp sohbet etme ve yürüyüş yapma imkanı buldu. Sıcak havaların Esenyurt'ta hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:38 Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, Güncel
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