Esenyurt'ta parkta erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Esenyurt'ta parkta erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan parktaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde F.İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.