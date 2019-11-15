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Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta paten çalan 2 çocuk güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika

Esenyurt'ta paten çalan 2 çocuk güvenlik kameralarına yakalandı

6 saat önce

Esenyurt'ta paten çalan 2 çocuk güvenlik kameralarına yakalandı Önce gidip uzun süre incelediler sonra saniyeler içerisinde çaldılarİSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir kırtasiye dükkanının önünde gelen 2 çocuk dükkanın önünde satılmak için bulunan sepetteki bir çift pateni saniyeler...

Esenyurt'ta paten çalan 2 çocuk güvenlik kameralarına yakalandı

Önce gidip uzun süre incelediler sonra saniyeler içerisinde çaldılar

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir kırtasiye dükkanının önünde gelen 2 çocuk dükkanın önünde satılmak için bulunan sepetteki bir çift pateni saniyeler içerisinde çaldı. Çocukların çevreyi gözetlediği ve pateni çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken dükkan sahibi çocuklardan şikayetçi olmadı.

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre kırtasiye dükkanının önüne satılmak için sepet içerisinde bulunan bir çift pateni gözüne kestiren küçük yaştaki 2 çocuk, bir süre etrafı gözetledikten sonra patenlerin yanına geldi. Ellerinde bulunan poşetlerle sepet başına gelen çocuklar, dükkan içerisindeki çalışanların bir anlık boşluğundan faydalanmak için vakit kolladı. Sepetin önünde bulunan kız çocuğu çalışanların görüş açısını kapatırken arkasında bulunan erkek çocuk el çabukluğuyla patenleri koltuğunun altına alarak kırtasiyenin önünden uzaklaştı. Hırsızlık yapmamışçasına rahat tavırlarıyla dikkat çeken 2 çocuğun tüm bu anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı tesadüfen fark eden dükkan sahibini 2 çocuktan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Esenyurt'ta paten çalan 2 çocuk güvenlik kameralarına yakalandı

İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
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