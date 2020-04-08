Esenyurt'ta patlamanın meydana geldiği daire, harabeye döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta patlamanın meydana geldiği daire, harabeye döndü - Son Dakika

Esenyurt'ta patlamanın meydana geldiği daire, harabeye döndü

6 saat önce

Esenyurt'ta 10 katlı binada doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlama sonrası bina içi ve daireler görüntülendi.

Esenyurt'ta patlamanın meydana geldiği daire, harabeye döndü, System.String[]

Esenyurt'ta 10 katlı binada doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlama sonrası bina içi ve daireler görüntülendi. Adeta savaş alanını andıran dairede eşyaların kullanılamaz hale geldiği ve iki blok arası siteyi ayıran duvarların yıkıldığı görüldü. Site içinde milyonlarca liralık hasar olduğu tahmin ediliyor.


Olay dün Piri Reis Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın 2'nci katındaki daire de yaşanmıştı. Doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu söylenilen patlama sonrası 2'si ağır 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılar taburcu edilirken daire içi savaş alanına döndü. Daire de patlama sonrası iki bloku ayıran duvarın yanı sıra, daire duvarları ve asansör kabinlerinin yıkıldığı da görüldü.


Site yönetiminde görevli Metin Aksoy ise patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceğini ancak kesin raporun henüz çıkmadığını belirterek, "Rapora göre bizim bir yorum yapma ya da bir söz söyleme hakkımız söz konusu olacaktır. 3 milyon ve 5 milyon diye hasar olduğunu söyleyen de var ancak sigorta şirketleri ve işin teknik sorumlularının maddi hasarın boyutunu yanıtlaması uygun olacaktır. Şu anda patlamanın olduğu blokta elektrik, su ve doğal gaz hattı hasar gördüğü için çalışmalarımız devam ediyor. Diğer blokta elektrik mevcut gün içinde su ve doğal gazı da o kata vermeye çalışıyoruz bununla ilgili teknik çalışmalarımız devam ediyor. Herkese geçmiş olsun diyorum İnşallah bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız" dedi. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:58 Kaynak: İHA

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