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Esenyurt'ta şaşırtan görüntü... Pazarcılar kiralık araçları teker teker pazarın dışına böyle ittiler - Son Dakika

Esenyurt'ta şaşırtan görüntü... Pazarcılar kiralık araçları teker teker pazarın dışına böyle ittiler

15.11.2021 09:26

Esenyurt'ta şaşırtan görüntü.

Esenyurt'ta şaşırtan görüntü... Pazarcılar kiralık araçları teker teker pazarın dışına ittiler

Pazarcılar kiralık arabaları iterek kaldırdı yaşanan o anlar kameralara yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta pazar alanına park edilen kiralık araçlar, esnafa zor anlar yaşattı. Çözüm için toplanan esnaf ise çareyi araçları iterek farklı bir alana taşımakta buldu. Arabaların itildiği o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mobil uygulama üzerinden araç kiralama hizmeti veren özel bir şirket, park alanı olarak Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan pazar alanını gösterdi. Araçların pazar alanına park edilmesi üzerine esnaf tezgah açmakta zorlandı. Yaşanan problemin giderilmesi için şirket ile onlarca kez iletişime geçen esnaf, bir çözüm bulamayınca çareyi araç tekerlerinin altına kova kapakları koyarak itmekte buldu. Onlarca pazarcının bir araya gelerek ittiği araçlar farklı bir alana taşındı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Evden çıktığımda acaba tezgah kurduğum yerde araba var mıdır diye düşünüyorum"

Yaşadığı sorunu anlatan pazar esnafı Remzi Kakız, "Biz sabah saat 6'da evimizden ekmek mücadelesi için buraya geliyoruz. Fakat geldiğimizde pazar yerlerimizde özel bir kiralık araba şirketinin arabalarını görüyoruz. Bu durum bizi perişan ediyor, neredeyse tezgah açamıyoruz. Kaç aydır bu durum böyle. Bazı yerlerde iki araç, bazı yerlerde ise 3 araç oluyor ve kimse araçlara sahip çıkmıyor. Bizde kendi imkanlarımız ile bu araçları çekmek zorunda kalıyoruz. Kimsenin arabasına da zarar vermek istemiyoruz. Büyük zorluklar içerisinde tezgahlarımızı açıyoruz. Yetkililerden bu duruma acil bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Yaşadıkları mağduriyet hakkında konuşan pazar esnafı Hüseyin Ateş ise "Ben pazarda esnafım. Aylarıdır pazar alanımıza özel bir araç kiralama şirketinin arabaları park ediliyor. Pazarcılar olarak bu şirketi her hafta arıyoruz ve şikayette bulunuyoruz. Fakat her geldiğimizde bu alanda onlarca aracı park halinde buluyoruz. Biz bu araçlardan mustaribiz, araçlar yüzünden tezgah açamıyoruz. Buraya ekmek parası kazanmaya geliyoruz ama bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Son 6 aydır sabahları evden çıktığımda acaba bu gün ne ile karşılaşacağım, acaba tezgahımın yerinde araba olacak mı diye soruyorum kendime. Ben bu pazara gelirken bu düşünceyi aklımdan çıkaramıyorum. Yetkililerden bir an önce bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.

(HP- Mİ-ÖFA

Esenyurt'ta şaşırtan görüntü... Pazarcılar kiralık araçları teker teker pazarın dışına böyle ittiler
Esenyurt'ta şaşırtan görüntü... Pazarcılar kiralık araçları teker teker pazarın dışına böyle ittiler
Esenyurt'ta şaşırtan görüntü... Pazarcılar kiralık araçları teker teker pazarın dışına böyle ittiler
Esenyurt'ta şaşırtan görüntü... Pazarcılar kiralık araçları teker teker pazarın dışına böyle ittiler
Esenyurt'ta şaşırtan görüntü... Pazarcılar kiralık araçları teker teker pazarın dışına böyle ittiler
Esenyurt'ta şaşırtan görüntü... Pazarcılar kiralık araçları teker teker pazarın dışına böyle ittiler
Esenyurt'ta şaşırtan görüntü... Pazarcılar kiralık araçları teker teker pazarın dışına böyle ittiler
Esenyurt'ta şaşırtan görüntü... Pazarcılar kiralık araçları teker teker pazarın dışına böyle ittiler
Esenyurt'ta şaşırtan görüntü... Pazarcılar kiralık araçları teker teker pazarın dışına böyle ittiler
Esenyurt'ta şaşırtan görüntü... Pazarcılar kiralık araçları teker teker pazarın dışına böyle ittiler

Otomobil, Esenyurt, Tragger, Esnaf, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta şaşırtan görüntü... Pazarcılar kiralık araçları teker teker pazarın dışına böyle ittiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta şaşırtan görüntü... Pazarcılar kiralık araçları teker teker pazarın dışına böyle ittiler - Son Dakika
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