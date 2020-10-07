Son dakika gündem: Esenyurt'ta pazarcıların levyeli sandalyeli yer kavgası kamerada - Son Dakika

Son dakika gündem: Esenyurt'ta pazarcıların levyeli sandalyeli yer kavgası kamerada

07.10.2020 13:13
Son dakika gündem: Esenyurt'ta pazarcıların levyeli sandalyeli yer kavgası kamerada, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ESENYURT'ta kurulan pazar yerinde yer tartışması yapan esnaf arasında kavga çıktı.

ESENYURT'ta kurulan pazar yerinde yer tartışması yapan esnaf arasında kavga çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavgada bir kişi levye ile kafasından yaralandı.

Olay 5 Ekim Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 464. sokakta meydana geldi. Pazartesi günü kurulan pazar yerindeki esnafın bir kısmı sokak başında bulunan börekçide oturup konuşmaya başladı. İddiaya göre aralarında tezgahların kurulduğu yerlerle ilgili sözlü tartışma çıktı. Taraflardan biri ayağa kalkarak tartıştığı kişiye doğru hareket yapınca karşı tarafta yumrukla karşılık verdi. Çevredekilerin de katılmasıyla birlikte kavga bir anda büyüdü. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen yumruklu, tekmeli kavgada bir ara börekçiye ait olan sandalyeler de kullanıldı. Pazar yerinde bulunan zabıta ekipleri tarafları ayırmak için uzun süre uğraş verdi. Kavga sırasında bir kişi kafasına aldığı levye darbesi ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf ambulans ile hastaneye kaldırılırken kavgaya karışanlardan 1 kişi gözaltına alındı.


- İstanbul
Son dakika gündem: Esenyurt'ta pazarcıların levyeli sandalyeli yer kavgası kamerada
Son dakika gündem: Esenyurt'ta pazarcıların levyeli sandalyeli yer kavgası kamerada
Son dakika gündem: Esenyurt'ta pazarcıların levyeli sandalyeli yer kavgası kamerada

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Esenyurt'ta pazarcıların levyeli sandalyeli yer kavgası kamerada - Son Dakika

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