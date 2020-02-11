ESENYURT'TA PENCEREDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika
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ESENYURT'TA PENCEREDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

6 saat önce

Ersan SAN / ESENYURT'ta 4 katlı apartmanın 4. katından düşen 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

ESENYURT'TA PENCEREDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ, System.String[]

Ersan SAN/ ESENYURT'ta 4 katlı apartmanın 4. katından düşen 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay sabah saat 08.45 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1968. Sokaktaki 4 katlı apartmanın 4. katında oturan 55 yaşındaki Şaheste Baysal iddiaya göre havalandırmak için pencereyi açmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek, aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Baysal ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Şaheste Baysal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yere şerit çekerek incelemede bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Ekiplerden görüntü

-Kadının düştüğü pencere

-Kadının fotoğrafı

-Genel ve detaylar


Esenyurt, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:17 Kaynak: DHA
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