Üye Girişi
Esenyurt'ta pes dedirten olay! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yansıdı - Son Dakika

Esenyurt'ta pes dedirten olay! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yansıdı

14.12.2021 10:45

Esenyurt'ta sınıf öğretmeni olduğu iddia edilen bir kişi, girdiği kıyafet dükkanında genç kızın cep telefonunu saniyeler içerisinde çalarak yedi dükkan ileride bulunan telefoncuya sattı. Telefonu satarken kimlik fotokopisi bırakan hırsız yakayı ele verirken, yaşanan o anlar kameralara saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Esenyurt'ta medyana gelen olayda bir kişi kıyafet alma bahanesi ile bir dükkana girdi. Kıyafetleri inceleyen şahıs, bu sırada kasada duran çalışandan yardım istedi. Kadının, kıyafetleri gösterdiği anda hırsız, tezgahın üzerinde bulunan iki cep telefonundan önce birini almaya çalıştı. Şarjda bulunan cep telefonunu alamayan hırsız, elindeki telefonu bırakarak diğer telefonu aldı.

7 DÜKKAN ÖTEDEKİ TELEFONCUYA SATTI

Genç kızın cep telefonunu çalarak dükkandan ayrılan hırsız, 7 dükkan ötedeki telefoncuya geldi. Elindeki telefonunun kızına ait olduğunu söyleyen hırsız, 2 bin TL'ye telefonu sattı. Telefoncu, satış işlemi gerçekleşirken prosedür gereği hırsızın kimlik fotokopisini aldı. Akşam dükkanı kapatacağı esnada bir kızın işyeri önünde ağladığı fark eden esnaf, kıza neden ağladığını sorunca telefonun çalındığı öğrendi. Telefonun renk ve modelini soran esnaf, saatler önce kendisine satılan telefonun kıza ait olduğunu öğrenince sahibine telefonu iade ederek karakola şikayette bulundu. Esnaf, karakoldaki işlemler sırasında ise hırsızın öğretmen olduğunu öğrenince şok oldu. Şahıstan şikayetçi olan telefoncu, hırsızın biran önce yakalanmasını istedi.

Bu kadarına da pes! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yakalandı

O ANLAR KAMERADA

Polis ekipleri hırsız öğretmenin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda rapor alan öğretmenin son günlerde okula gitmediği ve adresinde bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri telefonu çalma anları kameralara yansıyan hırsızın yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Esenyurt'ta pes dedirten olay! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yansıdı

Esenyurt, Polis, Pazar, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta pes dedirten olay! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yansıdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fazıl Say sinirlerine hakim olamadı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın 10:40 Fazıl Say sinirlerine hakim olamadı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! 10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak 10:01 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu 09:06 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz 17:54 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 17:23 Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
10:46 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 14,25'ten işlem görüyor
10:45 Esenyurt'ta pes dedirten olay! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yansıdı
10:40 Fazıl Say sinirlerine hakim olamadı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın
10:33 Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç binaya çarptı: 7 ölü, 4 yaralı
10:26 Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek?
10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!
10:26 Özgür Demirtaş'tan şaşkınlık yaratan yorum: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkmasın
10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz
10:23 Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır
10:10 Konya'yı esir alan kum fırtınasının sebebi anlaşıldı! Arka planda yine insan faktörü var
Yeni güne yükselişle başlayan dolar 14,25'ten işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan dolar 14,25'ten işlem görüyor         
10:47
Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç binaya çarptı: 7 ölü, 4 yaralı Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç binaya çarptı: 7 ölü, 4 yaralı         
10:34
Son olarak 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı termal kameralara yakalandı Son olarak 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı termal kameralara yakalandı         
10:26
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 10:54:17. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta pes dedirten olay! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yansıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement