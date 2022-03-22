Esenyurt'ta pizza hırsızı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Esenyurt'ta pizza hırsızı güvenlik kamerasında

22.03.2022 09:16
Esenyurt'ta pizza hırsızı güvenlik kamerasında

Esenyurt'ta kimliği belirsiz şahıs, gece saatlerinde bir apartmanın önüne sipariş için park edilen kurye motosikletinden 2 kutu pizza çalarak kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta kimliği belirsiz şahıs, gece saatlerinde bir apartmanın önüne sipariş için park edilen kurye motosikletinden 2 kutu pizza çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Talatpaşa Mahallesinde gerçekleşti. Pizza siparişi için bir apartmanın önüne aracını park eden motokurye, yemeği teslim etmek için binaya girdi. O sırada kimliği belirsiz şahıs, yavaşça motosiklete yaklaştı. Bir süre sokakta yürüyen hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra kurye çantasının içindeki iki kutu pizzayı alarak kayıplara karıştı. Aracına geri dönen kurye, motosikletine bindiğinde pizzalarının çalındığını anlayınca büyük bir şok yaşadı. Hırsızın pizzaları rahat bir şekilde alması dikkat çekerken, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta pizza hırsızı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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