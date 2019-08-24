Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta pkk/kck gençlik yapılanması üyesi 5 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Esenyurt'ta pkk/kck gençlik yapılanması üyesi 5 kişi gözaltına alındı

30 dakika önce

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Esenyurt'ta PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişiyi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta pkk/kck gençlik yapılanması üyesi 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA
Esenyurt'ta PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişiyi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine kayyum atanmasını nedeniyle Esenyurt'ta korsan gösteri yapan şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi mensubu 11 kişinin eylemlerde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Esenyurt'ta bu şüphelilere ait olan 11 adres tespit edilerek eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken evlerde çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.


Esenyurt, İstanbul, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, yeni transferi Derrick Williams'ı İstanbul'a getirdi
Avukat Teymur: Dernek başkanının Emine Bulut cinayetini öven sözleri 2 ayrı suç içeriyor Karamollaoğlu'ndan memurların maaş zammı sürecine tepki: Hükümet Ali Cengiz oyunu oynuyor Son dakika! Diyarbakır'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 polis şehit oldu, 5 polis yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 13:44:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta pkk/kck gençlik yapılanması üyesi 5 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]