Yangın, 03.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle Akçaburgaz Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada çıktı. 4 bin 500 metre kare alana kurulu bulunduğu öğrenilen fabrikanın plastik üzerine faaliyet gösterdiği belirtildi. Alev alev yanan fabrika için İstanbul'un çok sayıda ilçesinde olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın(1) - Son Dakika