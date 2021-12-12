Son dakika haber... Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın - Son Dakika

Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın çıktı. 4 bin 500 metre kare alanda faaliyet gösteren fabrika alev alev yanıyor.

Yangın, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan 4bin 500 metre karelik alanda kurulu fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik üzerine faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan plastik fabrikası için İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL