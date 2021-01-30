Üye Girişi
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın - Son Dakika

Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın

30.01.2021 03:17
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın

ESENYURT'ta plastik fabrikasının yan tarafından park halindeki bir TIR'da çıkan yangın önce bir tankere ardından fabrika bahçesindeki plastik sandalyelere sıçradı.

ESENYURT'ta plastik fabrikasının yan tarafından park halindeki bir TIR'da çıkan yangın önce bir tankere ardından fabrika bahçesindeki plastik sandalyelere sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangın, fabrikada hasara neden oldu.

Yangın, gece yarısı Akçaburgaz Mahallesi 1584 Sokak'taki plastik sandalye üreten fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik sandalye fabrikasının yanındaki başka bir fabrikaya malzeme getiren TIR, fabrikanın duvarının yanına park etti. TIR'da bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tüm TIR'ı saran alevler ardından yan taraftaki içerisinde akaryakıt ya da kimyasal madde bulunan tankere sıçradı. Yangın sonucu tankerde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile çevreye saçılan alevler fabrika bahçesindeki plastik sandalyeleri tutuşturdu. Patlama üzerine 120 fabrika çalışanı bir taraftan fabrikayı boşaltırken, bir yandan da malzemeleri kurtarmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangının diğer fabrikalara sıçramaması için zamanla yarıştı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak fabrikanın gece vardiyasında çalışan 120 işçiyi dışarı çıkardı. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldü.

ESENYURT KAYMAKAMI KARAGÜL'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ve yangınla ilgili yetkililerden bilgi alan Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül açıklamalarda bulundu. Karagül, açıklamasında, "Yangının çıkış nedeni ilk belirlemelere göre; bir TIR var malzeme yüklü. TIR'da yangın meydana geliyor ilk etapta. TIR'ın hemen yanında bir tanker var, anladığımız kadarıyla tankerde benzin, mazot ya da başka bir kimyasal madde var. TIR'da çıkan yangın tankere sirayet ediyor, orada bir patlama meydana geliyor. Ondan mütevellit, plastik fabrikasının bahçesinde bulunan sandalyeler var. O sandalyeler, bir takım plastik malzemeler onlara sirayet ediyor, onlar yanıyor. Onlar söndürüldü ama TIR söndürülmek üzere. Yangın kontrol altında, TIR'daki yangın hafif devam ediyor, o da bitmek üzere şu anda. İçeride herhangi bir ölü, yaralı durumu yok. Dumandan etkilenen bir vatandaşımız vardı. Onun da tedavisi yapıldı zaten. Ambulans geldi, aldı, götürdü. Herhangi bir sıkıntı yok onda. Fabrikanın içinde bir şey yok, açık alanda yangın" diye konuştu.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


- İstanbul
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın
YORUMLAR
500
BALIKESİR - Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi BALIKESİR - Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Esenyurt, Fabrika, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:14 Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 8 şüpheliden 5'i tutuklandı! Aralarında Söylemez Kardeşler'de bulunuyor
01:05 Son Dakika: Putin onayı verdi! Rus ordusu Ukrayna'nın Donbas bölgesine giriyor
00:52 Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması: Doğu bölgelerinden ayrılın
00:22 Putin'in tanıma kararından sonra Donbas'ta halk sokağa dökülüp kutlama yaptı!
00:20 Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasının ardından tepkiler arka arkaya geldi
00:19 Galatasaray galibiyetine çok sevindi! Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba yorum
00:00 Bahçeli'nin gönderdiği kandillere Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap: Koca MHP'yi ne hale getirdi
23:51 Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak
23:41 Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi
23:22 Vladimir Putin'in önemli konuşmasından dikkat çeken Osmanlı ve Türkiye ayrıntısı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 03:54:23. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement