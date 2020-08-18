ESENYURT'TA POLİGONDA İNTİHAR GİRİŞİMİ - Son Dakika

ESENYURT'ta atış poligonunda bir kişi başına dayadığı silahla intihar girişiminde bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam Esenyurt'ta bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. 27 yaşındaki Efe Efkan B. (27), atış yaptığı sırada gözetmenin yanından yasaklı olan ön bölüme geçti. Kafasına silah dayayan genci poligon görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen silahın tetiğini çeken Efe Efkan B. yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Efe Efkan B. hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.