Esenyurt'ta polis ekipleri düzensiz göçmenlere göz açtırmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta polis ekipleri düzensiz göçmenlere göz açtırmadı

02.06.2022 10:59

Esenyurt'ta polis ekipleri düzensiz göçmenlere göz açtırmadı Esenyurt'ta evrak denetimi yapan polis ekipleri, 335 düzensiz göçmen yakaladı Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, düzensiz göçmenlere göz açtırmadı.

Esenyurt'ta polis ekipleri düzensiz göçmenlere göz açtırmadı

Esenyurt'ta evrak denetimi yapan polis ekipleri, 335 düzensiz göçmen yakaladı

İSTANBUL - Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, düzensiz göçmenlere göz açtırmadı. Esenyurt meydanı ve ara sokaklarında şüphelendikleri şahısları tek tek durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler, eksik belgesi olan veya ülkeye kaçan yollarla giren 335 göçmeni yakalayarak Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götürdü.

Esenyurt'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Türkiye'de artan göçmen sayısı nedeniyle denetimleri sıklaştırdı. İlçenin meydanı başta olmak üzere yabancı nüfusun yoğunlukta bulunduğu ara sokaklarda belge kontrolü yapan polis ekipleri, eksik belgesi olan veya ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen yüzlerce göçmeni yakaladı.

335 düzensiz göçmen yakalandı

Polis ekipleri Esenyurt sokaklarında tek tek evrak kontrolü yaparken, denetimlerde 335 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyet güçleri tarafından işlemleri tamamlanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Tuzla'da bulunan İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Esenyurt'ta polis ekipleri düzensiz göçmenlere göz açtırmadı
Esenyurt'ta polis ekipleri düzensiz göçmenlere göz açtırmadı
Esenyurt'ta polis ekipleri düzensiz göçmenlere göz açtırmadı
Esenyurt'ta polis ekipleri düzensiz göçmenlere göz açtırmadı

YORUMLAR
500
Elazığ'da polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Elazığ'da polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Malatya'da polis suçlulara göz açtırmıyor Malatya'da polis suçlulara göz açtırmıyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta polis ekipleri düzensiz göçmenlere göz açtırmadı - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:26 Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:56:53. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta polis ekipleri düzensiz göçmenlere göz açtırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement