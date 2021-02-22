Esenyurt'ta polis ekipleri, farklı noktalarda kurdukları uygulama noktalarında denetlemede bulundu.
Alınan bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, Esenyurt ilçesinde 20 noktada 180 personelle uygulama yaptı.
Denetimlere, polis helikopteri de havadan destek verdi.
Görevli polisler, şüphelendikleri araçları durdurarak arama yaparken, sürücülerin de evraklarını kontrol etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Esenyurt'ta polis geniş çaplı denetim yaptı - Son Dakika