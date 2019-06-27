Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta polis memurunun ölümden döndüğü kaza kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Esenyurt'ta polis memurunun ölümden döndüğü kaza kamerada

1 saat önce

Esenyurt'ta emniyete ait ekip otosunu kullanan polis memurunun yaptığı feci kaza kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta emniyete ait ekip otosunu kullanan polis memurunun yaptığı feci kaza kameralara yansıdı. Polis memuru kazada şans eseri yara almazken ekip otosunun metrelerce sürüklendiği görüldü. Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. isimli vatandaşın kullandığı araç kavşaktan caddeye kontrolsüz bir şekilde çıktı. Seyir halinde olan ekip arabasının sürücüsü F.A. ise bir anda önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Önce tretuvara çarpan ardından kaldırama çıkan ekip otosu metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası ekip otosunu kullanan F.A.'nın burnu bile kanamadı. Olay yerine çağrılan ambulans ile F.A. kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen diğer polisler ise güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Güvenlik kamerasına yansıyan kazada H.E.'nin kullandığı aracın bir anda kavşağa girmesi, seyir halindeki ekip otosunun ise manevra yaptıktan sonra devrilmesi ve sürüklenmesi görülüyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşların yardıma koşması görülüyor.
(Murat Delice/İHA)
Esenyurt'ta polis memurunun ölümden döndüğü kaza kamerada
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:45 Kaynak: İHA
vatandaş, kaza, polis memuru, esenyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var Umumi tuvalet zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:26:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta polis memurunun ölümden döndüğü kaza kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]