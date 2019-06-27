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Esenyurt'ta polis memurunun ölümden döndüğü kaza kamerada

1 saat önce

Esenyurt'ta polis memurunun ölümden döndüğü kaza kameradaİSTANBUL - Esenyurt'ta emniyete ait ekip otosunu kullanan polis memurunun yaptığı feci kaza kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta polis memurunun ölümden döndüğü kaza kamerada
İSTANBUL - Esenyurt'ta emniyete ait ekip otosunu kullanan polis memurunun yaptığı feci kaza kameralara yansıdı. Polis memuru kazada şans eseri yara almazken ekip otosunun metrelerce sürüklendiği görüldü.
Olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. isimli vatandaşın kullandığı araç kavşaktan caddeye kontrolsüz bir şekilde çıktı. Seyir halinde olan ekip arabasının sürücüsü F.A. ise bir anda önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Önce tretuvara çarpan ardından kaldırama çıkan ekip otosu metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası ekip otosunu kullanan F.A.'nın burnu bile kanamadı. Olay yerine çağrılan ambulans ile kontrol amaçlı F.A. hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen diğer polisler ise güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza anı güvenlik kamerasına
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında H.E.'nin kullandığı aracın bir anda kavşağa girmesi seyir halindeki ekip otosunun ise manevra yaptıktan sonra devrilmesi ve sürüklenmesi görülüyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşların yardıma koşması görülüyor.
Esenyurt'ta polis memurunun ölümden döndüğü kaza kamerada
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:19 Kaynak: İHA
Esenyurt, 3. Sayfa
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