Esenyurt'ta polislere bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta polislere bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı - Son Dakika

Esenyurt'ta polislere bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı

7 saat önce

Esenyurt'ta sivil ekiplerin gözaltına almak istediği cezaevi firarisi, polise bıçakla direndi.

Esenyurt'ta sivil ekiplerin gözaltına almak istediği cezaevi firarisi, polise bıçakla direndi. Bulunduğu dükkanı yakmaya çalışan kişi, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğine bağlı ekipler, cezaevi firarisi olduğunu tespit ettikleri Y.G.'yi gözaltına almak istedi. Polislere bıçakla saldırarak direnen cezaevi firarisi, yakalanmamak için dükkanda yangın çıkarmaya çalıştı. Ekipler, kendilerine direnen ve yangın çıkarmaya çalışan firariyi bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan Y.G., ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kıraathaneye gelen olay yeri inceleme ekipleri, dükkan içinde incelemelerde bulundu.

Esenyurt'ta polislere bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı

Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:16 Kaynak: DHA
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