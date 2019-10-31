Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Esenyurt'ta polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

6 saat önce

Ersan SAN İSTANBUL DHAEsenyurt'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan, alkollü olduğu ileri sürülen Ürdünlü sürücü, polisle yaşanan kovalamaca sırasında kapanlar otomobilinin lastiklerini patlatınca yakalandı.

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan, alkollü olduğu ileri sürülen Ürdünlü sürücü, polisle yaşanan kovalamaca sırasında kapanlar otomobilinin lastiklerini patlatınca yakalandı.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi 1103 Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri sokak üzerinde hareket halinde olan bir otomobilin sürücüsünü şüpheli bularak 'dur' ihtarında bulundu. Uyarılara aldırmayan sürücü, durmayarak ters yöne girdi. Polis ile yaşanan kovalamaca sırasında kapanlar otomobilin lastiklerini patlattı. Duran otomobildeki sürücü, dışarı çıkarak etraftakilere tepki gösterdi. Cinsel organını göstererek çevredekileri tacizde bulunduğu ileri sürülen sürücü, gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada içki şişlerine rastlanırken sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücü polis merkezine götürülerek sorguya alındı.

Şüphelinin çevredekilere tepki gösterip cinsel organını gösterme anları güvenlik kameraların yansıdı.

Esenyurt'ta polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Esenyurt, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:16 Kaynak: DHA
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