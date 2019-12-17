ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇAN TAKSİ LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇAN TAKSİ LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU - Son Dakika

ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇAN TAKSİ LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU

6 saat önce

Esenyurt'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan taksi şoförü ve ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇAN TAKSİ LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU, System.String[]

Esenyurt'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan taksi şoförü ve ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Polis aracına da çarparak kaçmaya başlayan taksinin lastiklerine ateş eden polis ekipleri aracı durdurmayı başardı. Taksi şoförünün alkollü olduğu iddia edildi.

Olay geçen Pazar günü akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TFY 52 plakalı taksinin şoförü Ebubekir K.'nın tehlikeli araç kullandığı bilgisi üzerine polis ekipleri bölgede aracı aramaya başladı. Polisler Doğan Araslı Bulvarı üzerinde gördükleri aracı durdurmak istedi. Ancak Ebubekir K. taksiyle bir polis aracına çarparak kaçmaya başladı. Kaçan aracın peşine düşen polis ekipleri yaşanan kovalamacanın ardından aracı lastiklerine ateş ederek durdurdu. Ebubekir K ile birlikte araçta bulunan 2 kardeşi de gözaltına alındı. Şüphelilerin alkollü oldukları öğrenildi.

Görüntü dökümü:

---------------------------

-Polis aracına çarpıp kaçan taksi

-Alkollü şahısların gözaltına alınması

-Patlak lastikler

-Genel ve detay görüntü


- İstanbul
Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı
Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı İBB iştirakinden alacağı olduğunu söyleyen şahıs, belediye binasının en üst katında intihar girişimde bulundu

Son Dakika Haberleri
21:04 Trump'ın eski kampanya danışmanına Rusya soruşturmasında 45 gün hapis - Son Dakika
20:56 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "Bu parlamento öncekine göre çok daha iyi" - Son Dakika
20:56 Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
20:52 Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı - Son Dakika
20:50 Türksat AŞ Genel Müdürü Şen: "Gençlere başarılarını katlayacağı ortamı sunmaya hazırız" - Son Dakika
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:06:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇAN TAKSİ LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]