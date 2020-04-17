ESENYURT'TA POLİSTEN MASKESİZ GEZENLERE CEZA - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Esenyurt Meydan'da polis, denetim yaptı. Denetimlerde bazı kişilere cezai işlem uygulandı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydanda meskesiz gezenleri durdurarak cezai işlem uyguladı. Polis, bazı kişileri de maskelerini doğru takmaları konusunda uyardı. Polisin uyarılarına tepki gösteren 4 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda kişiye de cezai işlem uygulandı. Bariyerle geçen hafta kapatılan meydana motosikleti ile gelenlere de ceza kesildi.Polis araçlarından sık sık zorunlu olunmadıkça dışarı çıkılmaması için uyarılarda bulunuldu. Bu arada maskesiz gezen bir kişiyi durduran polis cezai işlem uygulayacağını söyleyince, cebindeki maskeyi çıkarak taktı.