ESENYURT'TA POLİSTEN MUHAMMET'E DOĞUM GÜNÜ VE BAYRAM KUTLAMASI - Son Dakika

ESENYURT Emniyet Müdürlüğü ekibi, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan 11 yaşındaki Muhammet Esat Dinç'in doğum günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kutladı.

Balıkyolu Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde oturan aile, 155 Polis İmdat'ı arayarak sokağa çıkma yasağı nedeniyle çocukları Muhammet Esat Dinç'e doğum günü kutlaması yapamamaktan yakındı. Bu istek üzerine Esenyurt Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Dün akşam polis ekip aracı ile gelen görevlilerden biri, üzerinde mumları yanan pastayı Muhammet Dinç'e verirken, ekip aracından yapılan anonsla doğum günü ve bayramını kutladı. Pasta ile gelen görevliyi görünce çok sevinen çocuğun çok sevindiği göze çarptı. Yakınları da çocuklarının gününü alkışlayarak kutlarken, polislere teşekkür etti.