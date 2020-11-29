ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA

29.11.2020 11:26
ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA, System.String[]

ESENYURT'ta eşiyle boşanma aşamasında oldukları öğrenilen adam, pompalı tüfeğiyle dehşeti yaşattı.

ESENYURT'ta eşiyle boşanma aşamasında oldukları öğrenilen adam, pompalı tüfeğiyle dehşeti yaşattı. Silahı aile üyelerine doğrultan, sokakta ateş ederek  gelen sesler üzerine balkondan dışarıya bakan bir kişiyi de yaralayan şüpheli  gözaltına alınırken dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Esenyurt, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre,  tartıştığı eşi tarafından hakkında boşanma davası açılan ve ayrılma aşamasına geldikleri öğrenilen Özal T., evin bulunduğu sokağa geldi ve küfür ederek bağırmaya başladı, otomobilden aldığı pompalı tüfekle birkaç kez ateş etti. Elindeki tüfeği o sırada taşınmakta olan aile üyelerine de doğrultan Özal T.,  otomobile binerek uzaklaştı. İlerideki sokakta araçtan inip tekrar ateş eden Özal T., sesleri duyarak balkondan  bakan Tuncay Çelik'i yaraladı. Şüpheli için peş peşe yapılan ihbarlar üzerine polis alarma geçerek, sokakları tuttu. Kısa sürede yeri belirlenen otomobili durdurmak için Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri harekete geçti. Ekipler, tarafından bir süre kovalanan şüphelinin otomobilinin önü kesildi. Araçtan indirilen Özal T, gözaltına alındı. Alkollü araç kullandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulan şüpheliye kasten adam yaralama, meskun mahalde ateş ederek çok sayıda kişinin canını tehlikeye sokma, ateşli silahlar kanununa muhalefet  suçlarından işlem yapıldı. 7 ayrı suçtan da poliste kaydı bulunan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

"TÜFEĞİ NEREDEN BULDUĞUMU BİLMİYORUM"

Mahkemeye çıkarılan şüphelinin ifadesinde, "Çok alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Pompalı tüfeği nereden bulduğumu bilmiyorum. Benim de olabilir. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Eşim ile aramızda sorunlar vardı. Kafamı dağıtmak için alkol aldım" dediği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin açtığı ateşle yaralanan, göğsüne 12 saçma isabet eden  Tuncay Çelik'in durumunun iyi olduğu belirtildi.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin evlerini taşıyan aileye silahını doğrultması, araçtan tüfeğini alarak  ateş açması, mahallelinin yaşadığı panik anları yer alıyor.

Görüntü dökümü: -----------------------GÜVENLİK KAMERASI-Silahlı saldırganın evlerini taşıyan aileye küfür ederek tüfeği doğrulması-Araçtan pompalı tüfeğini alarak ateş açması-Mahallelinin yaşandığı panikAKTÜEL-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul
ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA
ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA
ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA
ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA
ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA
ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA
ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA
ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA
ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA
ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA
ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA
ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA
ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ ... O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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