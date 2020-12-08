Veysel TİMDU -Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ - İstanbul DHA - ESENYURT'ta kargolarının evlerine gelmediğini iddia eden iki kişi, 3 PTT çalışanını darp etti. Saldırganlar dışarıya çıktıktan sonrada da şubeyi taşladı. Olay an güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Esenkent PTT şubesinde meydana geldi. Kargolarının eve getirilmediğini söyleyen iki kişi çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, PTT çalışanlarına saldırdı. İçeridekiler tarafından güçlükle dışarıya çıkarılan şüpheliler, dışarıdan şubeye taş atmaya başladı. 3 PTT çalışanını darp eden saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

PTT şube çalışanlarının darp edildiği anlar, şubenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, çalışanları yumrukladığı görülüyor.



