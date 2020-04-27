ESENYURT'TA PTT ÖNÜNDE METRELERCE UZAYAN KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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ESENYURT'TA PTT ÖNÜNDE METRELERCE UZAYAN KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından mesainin başlamasıyla Esenyurt'ta PTT önündeki insan kuyruğu yüz metreyi geçti.
İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından mesainin başlamasıyla Esenyurt'ta PTT önündeki insan kuyruğu yüz metreyi geçti. Polis ekipleri de kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Esenyurt'ta hareketlilik gözlendi. İlçede mesainin de başlamasıyla sabah saatlerinden itibaren işlem yaptırmak için çok sayıda kişi PTT'ye gitti. Yüz metreyi geçen kuyruk nedeniyle Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu. Çok sayıda polis, kuyruk boyunca görev yaparak kalabalığın sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçmelerini sağladı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 11:14 Kaynak: DHA
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