ESENYURT'TA PTT ÖNÜNDE YOĞUNLUK; 'SOSYAL MESAFE' KURALINA YİNE UYULMADI - Son Dakika

Esenyurt'ta PTT şubesi önünde oluşan yoğunlukta vatandaşlar 'sosyal mesafe' kuralına yine uymadı. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları uyardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapılan ödemelerinin ikinci gününde de PTT önlerinde yoğunluk oluştu. Esenyurt'ta sabah saatlerinde PTT şubesi önüne gelen vatandaşlar sıra beklerken sosyal mesafe kuralına uymadı. Uzun kuyrukların oluştuğu PTT önüne gelen polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaşların kurala uygun şekilde sıraya geçmelerini sağladı.