Esenyurt'ta Rabia'nın ölümü: İki arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Rabia'nın ölümü: İki arkadaşı tutuklandı

24.05.2022 18:47
Esenyurt'ta Rabia'nın ölümü: İki arkadaşı tutuklandı

ESENYURT'ta bir sitenin 10'uncu katından düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Rabia Yaman'ın (17) olay sırasında yanında olan 3 arkadaşından 2'si tutuklandı.

ESENYURT'ta bir sitenin 10'uncu katından düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Rabia Yaman'ın (17) olay sırasında yanında olan 3 arkadaşından 2'si tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Esenyurt'ta lüks bir sitede meydana geldi. Sitenin 10'uncu katından düştüğü belirtilen Rabia Yaman, hayatını kaybetti. Olaydan sonra Yaman'la aynı evde olan E.C.A. (14), Volkan C. (19) ve Mehmet K. (24) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan C. ve Mehmet K. "Başkasını yönlendirme şeklinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuklanırken, E.C.A. ise serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Rabia Yaman, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Rabia'nın ölümü: İki arkadaşı tutuklandı - Son Dakika


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