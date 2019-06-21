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Esenyurt'ta rehin tutulan 6 yabancı uyruklu şahıs kurtarıldı

11 dakika önce

Esenyurt'ta bir evde elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin tutulan 1'i çocuk 6 kişi polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Esenyurt'ta bir evde elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin tutulan 1'i çocuk 6 kişi polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken polis diğer işbirlikçileri yakalamak için çalışma başlattı. Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1550 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde rehin tutulan vatandaşlar ihbarı ile harekete geçen polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldiler. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Rehin tutulan şahısların bulunduğu evin kapısını çalan polis ekipleri bir cevap alamadı. Daha sonra koçbaşı ile kapısı kırılarak girilen evde elleri ve ayakları bağlı 1'i çocuk 6 kişi bulundu. Başlarında silahla bekleyen bir yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Olayda başka kişilerin de olabileceğini öngören polis ekipleri çalışma başlattı. Rehineler sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken şüpheli şahıs ise ifadesi alınabilmesi için karakola götürüldü. Olayla ilgili çalışma sürüyor.
(Erdal Can İçelli/İHA)
Esenyurt'ta rehin tutulan 6 yabancı uyruklu şahıs kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:40 Kaynak: İHA
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