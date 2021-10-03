Esenyurt'ta rehine alınan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Esenyurt'taki bir rezidansta bıçaklı bir zanlı tarafından rehine alınan 3 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi'ndeki siteye gelen bir şüpheli, kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişinin ofisine girerek buradaki 3 kişiyi rehine aldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis, müzakereler sonucu rehineleri kurtardı ve şüpheliyi ikna etti.
Polis merkezine götürülen bıçaklı saldırganın işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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