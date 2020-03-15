Esenyurt'ta rezidansa kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Esenyurt'ta rezidansa kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Esenyurt'ta lüks bir rezidansa kaçak tütün operasyonu düzenleyen polis ekipleri 2 kamyona ele koyarken, 6 kişiyi de gözaltına aldı.

Esenyurt'ta rezidansa kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Esenyurt'ta lüks bir rezidansa kaçak tütün operasyonu düzenleyen polis ekipleri 2 kamyona ele koyarken, 6 kişiyi de gözaltına aldı. Ayrıca, rezidansın depo olarak kullanılan bölümünde piyasa değeri 5 milyon olan kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalarda, şüpheli şahısların Tekirdağ'da faaliyet gösteren fabrikanın ilaç kaydı ile ürettiği makaronları ihraç yapıyorlarmış gibi gösterip, iç piyasaya hayali ihracat gerçekleştirildiğini tespit etti. Yapılan kapsamlı araştırmalarda iç piyasaya sürülen makaronların dikkat çekmemek için Esenyurt'ta bulunan bir rezidansın otoparkına depo oluşturulduğu ve makaronların piyasaya sevk edildiği tespit edildi. Bu kapsamda, 14 Mart'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü merkezli, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kamyona ele konulurken, 45 milyon adet boş makaron, 31 bin 800 adet boş ampul, 125 kilogram nargile tütünü, 200 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilenlerin piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şahsı ise arama çalışması devam ediyor. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

(İHA)

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:30 Kaynak: İHA
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