ESENYURT'TA RÖGAR BORUSU TIKANDI 2 EVİ SU BASTI - Son Dakika
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ESENYURT'TA RÖGAR BORUSU TIKANDI 2 EVİ SU BASTI

24.02.2022 16:19

ESENYURT'ta, tıkanan rögar borusu nedeni ile bir apartmanın bodrum katında bulunan 2 daireyi su bastı.

ESENYURT'ta, tıkanan rögar boru su nedeni ile bir apartmanın bodrum katında bulunan 2 daireyi su bastı. Ev sahibi İsmet Erzen, 3 gündür bu olayı yaşıyoruz. Duvarlardan su akıyor. Boru tıkalı olduğu için tüm su içeri akıyor dedi.

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan rögar borusu, 22 Şubat Salı akşam saatlerinde yoğun yağmur yağışı nedeni ile tıkandı.

Tıkanan rögardan akan su, mahalledeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan 2 dairenin duvarlarından akmaya başladı. Kısa süre içinde 2 daireyi de su bastı. Dairelerin duvarlarında hasar oluşurken, bazı eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Su basan dairelerden birinin sahibi İsmet Erzen, durumu İSKİ ekiplerine bildirdi. Bugün öğle saatlerinde gelen ekipler, tıkanan boruyu açtı.

TÜM SU İÇERİ AKIYOR

Yaşanan su baskınının ardından dairesinde hasar oluşan İsmet Erzen, 3 gündür bu olayı yaşıyoruz. 2-3 sefer İSKİ'yi aradık, daha yeni geldi arkadaşlar. Dışarıda rögar tıkanmış ve her iki tarafı da su basmış. İki dairede de hasar var. İSKİ'nin bize yardım etmesi gerekiyor. Mağduriyetlerimizi gidermesi gerekiyor. Hakkımız neyse mücadele etmeye çalışacağız. Duvarlardan fırça fırça su akıyor. Boru tıkalı olduğu için tüm su içeri akıyor. 2 gündür çektiğimiz suları dışarı atıyoruz. Hala içerde su var dedi.

ESENYURT'TA RÖGAR BORUSU TIKANDI 2 EVİ SU BASTI
ESENYURT'TA RÖGAR BORUSU TIKANDI 2 EVİ SU BASTI
ESENYURT'TA RÖGAR BORUSU TIKANDI 2 EVİ SU BASTI
ESENYURT'TA RÖGAR BORUSU TIKANDI 2 EVİ SU BASTI
ESENYURT'TA RÖGAR BORUSU TIKANDI 2 EVİ SU BASTI
ESENYURT'TA RÖGAR BORUSU TIKANDI 2 EVİ SU BASTI
ESENYURT'TA RÖGAR BORUSU TIKANDI 2 EVİ SU BASTI

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Namık Kemal Mahallesi, Esenyurt, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA RÖGAR BORUSU TIKANDI 2 EVİ SU BASTI - Son Dakika


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