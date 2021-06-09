Esenyurt'ta rögarlardan mavi su fışkırdı - Son Dakika

ESENYURT'ta fabrikalardan kanalizasyonlara bırakılan kimyasal atıklar rögarlardan taştı. Sokak ve caddeler rögardan taşan mavi suya bulandı. Yoldan geçenler kimyasal atık nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti.

Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu