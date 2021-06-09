ESENYURT'TA RÖGARLARDAN MAVİ SU FIŞKIRDI - Son Dakika

ESENYURT'ta fabrikalardan kanalizasyonlara bırakılan kimyasal atıklar yine rögarlardan taştı. Sokak ve caddeler rögardan taşan mavi suya bulandı. Yoldan geçenler kimyasal atık nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti.

Esenyurt'ta fabrikalardan kanalizasyona bırakılan atıklar yine rögarlardan taştı. Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı atık nedeniyle maviye büründü.