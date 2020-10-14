Esenyurt'ta ruhsatsız taksi durakları mühürlendi - Son Dakika

Esenyurt'ta ruhsatsız taksi durakları mühürlendi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaları sonucunda kaçak çalıştırıldığı belirlenen ruhsatsız 6 taksi durağı mühürlendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaları sonucunda kaçak çalıştırıldığı belirlenen ruhsatsız 6 taksi durağı mühürlendi. Geçtiğimiz aylarda Esenyurt ilçesinde iki farklı kavgada dört taksi şoförü hayatını kaybetti. Bu konuda çalışmalarını yoğunlaştıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı taksi duraklarının ruhsatsız çalıştırıldığını tespit etti. İBB Zabıta ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmayla ilçede bulunan 6 ruhsatsız taksi durağı kapatıldı. Esenyurt İlçe Emniyet müdürlüğü ve zabıta ekipleri çalışmalarına devam ediyor. (Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Son Dakika

Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevini Ali Koç duyurdu: Bizzat bana bağlı çalışacak

Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı

Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri

Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı

İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı

Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi

''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü