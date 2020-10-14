Esenyurt'ta ruhsatsız taksi durakları mühürlendi - Son Dakika

Esenyurt'ta ruhsatsız taksi durakları mühürlendi
14.10.2020 14:59
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaları sonucunda kaçak çalıştırıldığı belirlenen ruhsatsız 6 taksi durağı mühürlendi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaları sonucunda kaçak çalıştırıldığı belirlenen ruhsatsız 6 taksi durağı mühürlendi.
Geçtiğimiz aylarda Esenyurt ilçesinde iki farklı kavgada dört taksi şoförü hayatını kaybetti. Bu konuda çalışmalarını yoğunlaştıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı taksi duraklarının ruhsatsız çalıştırıldığını tespit etti. İBB Zabıta ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmayla ilçede bulunan 6 ruhsatsız taksi durağı kapatıldı. Esenyurt İlçe Emniyet müdürlüğü ve zabıta ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
(Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)
Son Dakika Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevini Ali Koç duyurdu: Bizzat bana bağlı çalışacak Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü