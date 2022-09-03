Uyuşturucu şüphelisinin evinden otomatik tüfek çıktı - Son Dakika
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Uyuşturucu şüphelisinin evinden otomatik tüfek çıktı

03.09.2022 01:03
Uyuşturucu şüphelisinin evinden otomatik tüfek çıktı

Esenyurt'ta rutin kontroller sırasında polise yakalanan uyuşturucu şüphelisinin evinde yapılan aramadan Thompson marka otomatik tüfek ele geçirildi.

Esenyurt'ta rutin kontroller sırasında polise yakalanan uyuşturucu şüphelisinin evinde yapılan aramadan Thompson marka otomatik tüfek ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde rutin kontrol sırasında şüphelendiği bir aracı durdu. Mustafa K.'nın kullandığı araçta arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Şahsın evinde de uyuşturucu olabileceğini değerlendiren polis, savcılık izniyle adreste de arama yaptı. Arama sırasında terör örgütlerinin de eylemlerinde kullandığı Thompson marka otomatik tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Mustafa K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu şüphelisinin evinden otomatik tüfek çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu şüphelisinin evinden otomatik tüfek çıktı - Son Dakika
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