? ESENYURT'ta, şiddetli rüzgar, trafik lambası direğini park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Otomobillerde hasar oluştu.
Olay, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şiddetli esen rüzgar, trafik lambası direğini park halindeki 2 otomobilin üzerine devirdi. Yaşanan olayda şans eseri kimse yara almadan kurtulurken, 2 araçta da hasar meydana geldi. Devrilen direk kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL ? ESENYURT'TA RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DİREK, 2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ - Son Dakika