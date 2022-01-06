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İSTANBUL ? ESENYURT'TA RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DİREK, 2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ - Son Dakika

İSTANBUL ? ESENYURT'TA RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DİREK, 2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ

06.01.2022 13:33

? ESENYURT'ta, şiddetli rüzgar, trafik lambası direğini park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

? ESENYURT'ta, şiddetli rüzgar, trafik lambası direğini park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Otomobillerde hasar oluştu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şiddetli esen rüzgar, trafik lambası direğini park halindeki 2 otomobilin üzerine devirdi. Yaşanan olayda şans eseri kimse yara almadan kurtulurken, 2 araçta da hasar meydana geldi. Devrilen direk kaldırıldı.

İSTANBUL ? ESENYURT'TA RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DİREK, 2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ
İSTANBUL ? ESENYURT'TA RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DİREK, 2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ
İSTANBUL ? ESENYURT'TA RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DİREK, 2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ
İSTANBUL ? ESENYURT'TA RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DİREK, 2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ
İSTANBUL ? ESENYURT'TA RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DİREK, 2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ
İSTANBUL ? ESENYURT'TA RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DİREK, 2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ
İSTANBUL ? ESENYURT'TA RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DİREK, 2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ

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Atatürk Bulvarı, Esenyurt, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? ESENYURT'TA RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DİREK, 2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL ? ESENYURT'TA RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DİREK, 2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ - Son Dakika
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