İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı

25.08.2022 14:30

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağmur, vatandaşlara çok zor anlar yaşatıyor. Bugün Esenyurt'ta sağanak yağışta sulara kapılan bir çocuk, yardıma koşan vatandaşlar sayesinde kurtarıldı. İşte o anlar...

Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış dün akşam İstanbul'da etkili oldu. Gök gürültülü yağış, sabaha kadar aralıklarla devam etti. Sabah saatlerinde ise Arnavutköy, Alibeyköy, Sarıyer ve Esenyurt gibi birçok noktada sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sokak ve caddeler göle dönerken araçlar yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.

EN ÇOK ETKİLENEN YERLERDEN BİRİ ESENYURT OLDU

Esenyurt'ta sabah etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları adeta dereye döndürdü. Sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan biri çocuk iki kişi, sulara kapıldı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Şiddetli şekilde akan suların içerisinde düşe kalka ilerleyen çocuk, bir anda gözden kayboldu. Sularda sürüklenen çocuk, bir araca tutundu. Yardıma koşan vatandaşlar çocuğu kısa sürede kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

YORUMLAR
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Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağına alarak kurtardı Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağına alarak kurtardı Sele kapılan köpek böyle kurtarıldı Sele kapılan köpek böyle kurtarıldı
Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
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