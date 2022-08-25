İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kanlı bıçaklı olduğu babasının kaza yaptığını duyan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu

Herkes Trabzonlu sandı ama maçın önüne geçen tribündeki gizemli güzel bakın kim çıktı

Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış dün akşam İstanbul'da etkili oldu. Gök gürültülü yağış, sabaha kadar aralıklarla devam etti. Sabah saatlerinde ise Arnavutköy, Alibeyköy, Sarıyer ve Esenyurt gibi birçok noktada sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sokak ve caddeler göle dönerken araçlar yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.

EN ÇOK ETKİLENEN YERLERDEN BİRİ ESENYURT OLDU

Esenyurt'ta sabah etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları adeta dereye döndürdü. Sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan biri çocuk iki kişi, sulara kapıldı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Şiddetli şekilde akan suların içerisinde düşe kalka ilerleyen çocuk, bir anda gözden kayboldu. Sularda sürüklenen çocuk, bir araca tutundu. Yardıma koşan vatandaşlar çocuğu kısa sürede kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.