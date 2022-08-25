Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk son anda kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk son anda kurtarıldı

25.08.2022 14:48

Esenyurt'ta sağanak yağışta sulara kapılan bir çocuk, son anda kurtarıldı.

Esenyurt'ta sağanak yağışta sulara kapılan bir çocuk, son anda kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta sabah etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları adeta dereye döndürdü. Sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan biri çocuk iki kişi, sulara kapıldı. Şiddetli şekilde akan suların içerisinde düşe kalka ilerleyen çocuk, bir anda gözden kayboldu. Sularda sürüklenen çocuk, bir araca tutundu. Yardıma koşan vatandaşlar çocuğu kısa sürede kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

(Erdal Can İçelli/İHA)

YORUMLAR
500
İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı Esenyurt'ta son durum! Vatandaş sele kapıldı Esenyurt'ta son durum! Vatandaş sele kapıldı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, selin esir aldığı Esenyurt'ta vatandaşla karşılıklı tartışmaya girdi Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, selin esir aldığı Esenyurt'ta vatandaşla karşılıklı tartışmaya girdi
Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk son anda kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:40 FOX TV'de İsmail Küçükkaya'dan boşalan koltuğa İlker Karagöz oturdu
21:23 Galatasaray'dan bomba transfer! Aslan, Icardi'yi renklerine bağlamaya çok yakın
20:57 Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti
20:46 Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı!
20:37 Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
19:26 Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti
19:07 İYİ Parti lideri Akşener, Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiyi hatırlatarak konuştu: Şerefsizi sarayda ağırladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 22:14:00. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk son anda kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement