Esenyurt'ta sağlık çalışanları için üretilen siper maskelerin teslimine başlandı - Son Dakika

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi koordinesinde üretilen siper maskeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına dağıtılıyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu üretilen siper maskeler, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Tuncay Karahan'a teslim edildi.

Üretim hakkında AA muhabirine bilgi veren Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, ilk etapta 85 yüz koruyucu siper başlığı teslim ettiklerini söyledi.

Beşli, bu rakamı 300'e çıkaracaklarını ve bu üretimin sürekli olacağını dile getirerek, yapımda emeği geçenlere teşekkür etti.