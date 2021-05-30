ESENYURT'TA SAĞLIK GÖREVLİLERİ HAFTADA 2 BİN KİŞİYE EV VE İŞ YERLERİNDE AŞI YAPIYOR - Son Dakika

ESENYURT İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ikna timi, sırası geldiği halde çeşitli sebeplerle aşı olamayan kişileri ev ve iş yerlerinde ziyaret ederek, koronavirüs aşısı yapıyor. 14 ayrı ekibin, haftada iki bin kişiye aşı yaptığı belirtildi.

Koronavirüsle mücadelede en etkin yöntem olan aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık ekipleri, sırası geldiği halde çeşitli sebeplerle aşı olamayan kişileri ev ve iş yerlerinde ziyaret ediyor. Görevliler aşı hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra bu kişilere koronavirüs aşılarını yapıyor. İstanbul Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü de bu kapsamda aşı ikna timlerinden oluşan 14 ayrı ekip kurdu. Ekipler, haftanın yedi günü önceden belirlenen adreslere giderek aşı sırası gelenlere aşı yapıyor. Ziyaretlerde öncelik, sırası geldiği halde aşı olamayan veya çeşitli kaygılarla aşı olmaktan kaçınan kişilere veriliyor. Aynı zamanda listede olmadığı halde sokaktaki kişilerden talep gelmesi durumunda da uygunluk haline bakılarak aşı imkanı sağlanıyor. 14 ekibin haftada ortalama 2 bin kişiye koronavirüs aşısı yaptığı belirtildi. Sağlık görevlileri, yanlış bilgiler sebebi ile aşı olmayanlara da bilgilendirmelerde bulunuyor.

AYAĞIMIZA KADAR GELDİ, ÇOK MEMNUN OLDUK

İş yerinde aşı olan esnaf İlyas Cazır, mobil aşı hizmetinden memnun kaldığı ifade ederek, Çok iyi, ben gidecektim. Randevu almıştım ama zamanım yoktu. Ayağımıza kadar geldi. Çok memnun olduk dedi.