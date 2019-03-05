Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Sağlık Ocağında Doktora Saldırıya Protesto

Esenyurt'ta Sağlık Ocağında Doktora Saldırıya Protesto

1 saat önce

ESENYURT'ta bir sağlık ocağında doktora yapılan saldırı protesto edildiOlay Esenyurt'taki bir sağlık ocağında 28 Şubat'ta meydana geldi.

Esenyurt'ta Sağlık Ocağında Doktora Saldırıya Protesto, System.String[]
ESENYURT'ta bir sağlık ocağında doktora yapılan saldırı protesto edildi

Olay Esenyurt'taki bir sağlık ocağında 28 Şubat'ta meydana geldi. Adli kontrol uygulaması olan bir kişi, karakola imza atmaya gitmeyince rapor için sağlık ocağına başvurdu. Doktor Nurullah Araskil, muayene ettiği kişinin herhangi bir sorununun olmadığını gördü. Bu kişi, adli kontrol uygulaması nedeniyle polis merkezine gidemediğini söyleyerek kendisine rapor vermesini istedi. Ancak doktor Nurullah Araskil bu talebe olumsuz yanıt verdi.

DOKTORUN BOĞAZINI SIKTI

Tartışmaya başlayan saldırgan, doktor Araskil'in boğazını sıktı. Sağlık ocağından korku dolu anlar yaşandı. Hemşire ve hasta yakınları tarafından güçlükle doktorun boğazı bıraktırılan saldırgan, daha sonra aracına gitti. Aldığı bir cisimle tekrar sağlık ocağına gelen kişinin 

amacı doktora tekrar saldırmaktı. Ancak doktoru odaya kilitleyen görevliler kapıyı açmadı. Saldırgan olay yerine çağrılan polis gelmeden kaçtı. 

"SAĞLIKTA ŞİDDETİ BİTİRMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ" 

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırı protesto edildi. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu, Aile Sağlığı Çalışanları Federasyonu, Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası ve Türk Sağlık Sendikası üyeleri, olayın yaşandığı sağlık ocağı önünde toplandı. Ortak basın açıklamasını Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Doktor Esin Ayfer Çulha yaptı. Açıklamada sağlık çalışanlarına yönelik saldırının sonlandırılması için yasal düzenlemenin yapılması istendi. Çulha, "Tüm sağlıkçılarla birlikte şiddetin karşısında dimdik duracağız. Birliğimizi devam ettireceğiz daha güçlenecek, sağlıkta şiddeti bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Buna söz vereceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:23 Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Loto Talihlisi 26,1 Milyon Liralık İkramiyesini Aldı Son Dakika! Türkiye-Suriye Sınırındaki El Bab Kentinde Patlama: 3 Yaralı

Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak Yeni Parti İddiaları Hakkında AK Parti'den İlk Açıklama: Değeri Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 16:10:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Sağlık Ocağında Doktora Saldırıya Protesto
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]