Esenyurt'ta sahte alkol bir can daha aldı - Son Dakika

ESENYURT'ta sahte alkol sebebiyle 55 yaşındaki Kemal Gercik hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi 1471 Sokak'ta meydana geldi. Aynı zamanda Bulgaristan vatandaşlığı da bulunan Kemal Gercik'ten haber alamayan yakınları yalnız kaldığı evi kontrol etti. Yakınları Gercik'in hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gercik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre Gercik'in sahte alkol zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcı incelemesinin ardından Gercik'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemen başlattı.