Esenyurt'ta sahte deterjan üreten imalathaneye baskın - Son Dakika

Esenyurt'ta sahte deterjan üreten imalathaneye baskın

Esenyurt'ta 2 katlı bir işmerkezine düzenlenen baskında yaklaşık 15 ton satışa hazır sahte deterjanın ele geçirilirken, operasyonda 5 kişi de gözaltına alındı.

Esenyurt'ta 2 katlı bir işmerkezine düzenlenen baskında yaklaşık 15 ton satışa hazır sahte deterjanın ele geçirilirken, operasyonda 5 kişi de gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, sahte deterjan üretildiği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, 1 aylık takip sonucu Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir işmerkezine baskın düzenlendi. İş merkezinin üst katında bilindik markaların sahtesini üreten imalathaneye düzenlenen baskında yaklaşık 15 ton satışı hazır sahte deterjan ve temizlik malzemesi ele geçirildi. İmalathanede operasyonda sağlığa zararlı olduğu değerlendirilen kimyasal hammaddeler de bulunurken, operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Öte yandan üretilen sahte deterjanların internet üzerinden satıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

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