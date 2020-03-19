ESENYURT'TA SAHTE DEZENFEKTAN ÜRETEN İŞYERİNE OPERASYON - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA SAHTE DEZENFEKTAN ÜRETEN İŞYERİNE OPERASYON - Son Dakika

ESENYURT'TA SAHTE DEZENFEKTAN ÜRETEN İŞYERİNE OPERASYON

7 saat önce

Esenyurt'ta sahte dezenfektan üretimi yapılan işyerine operasyon düzenledi.

Esenyurt'ta sahte dezenfektan üretimi yapılan işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 15 bin adet sahte dezenfektan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta bir adreste sahte dezenfektan üretimi yapıldığını belirledi. Polis ekipleri Sanayi Mahallesi'nde bulunan işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 15 bin adet sahte dezenfektan ürünü, çok sayıda boş şişe, bidonlar içinde ham madde, dolum cihazları, kapak ve etiketler ele geçirildi. İşyeri sahibi gözaltına alınırken, polis ele geçirilen sahte dezenfektanlara el koydu.

ESENYURT'TA SAHTE DEZENFEKTAN ÜRETEN İŞYERİNE OPERASYON

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:16 Kaynak: DHA

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