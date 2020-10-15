ESENYURT'TA SAHTE DOLARLA YAKALANAN ÇİFTİN EVİNDE UYUŞTURUCU VE TABANCALAR ÇIKTI - Son Dakika

ESENYURT'TA SAHTE DOLARLA YAKALANAN ÇİFTİN EVİNDE UYUŞTURUCU VE TABANCALAR ÇIKTI
15.10.2020 13:59
ESENYURT'ta şüphe üzerine durdurulan bir çiftin üzerinde sahte dolar, evlerinde yapılan araamalarda da 7 tabanca ile miktar uyuşturucu ele geçirildi.
ESENYURT'ta şüphe üzerine durdurulan bir çiftin üzerinde sahte dolar, evlerinde yapılan araamalarda da 7 tabanca ile miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Esenyurt'ta, polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan V.A. ve G.N.A çiftini durdurmak istedi. Polislerin kendilerini çevirmesi üzerine V.A., yanındaki kadını bırakarak kaçmaya başladı. Kısa süre içerisinde yakalanan V.A ve G.N.A.'nın üzerinde yapılan aramalarda bir miktar sahte dolar ele geçirildi. Çift gözaltına alınırken, savcılıktan alınan izinle yaşadıkları evde de arama yapıldı. Evde yapılan aramalarda bulunan biri el yapımı olmak üzere 7 tabanca, 1,5 kilo metamfetamin, 7 cep telefonu, hassas terazi ve paketleme poşetlerine el konuldu.Gözaltı işlemleri tamamlanan, daha önce de benzer suçlardan sabıkaları oldukları belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- İstanbul
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