Esenyurt'ta Sahte Kanser ve Botoks İlacı Operasyonu: 20 Milyon Lira Değerinde Sahte İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Sahte Kanser ve Botoks İlacı Operasyonu: 20 Milyon Lira Değerinde Sahte İlaç Ele Geçirildi

Esenyurt'ta Sahte Kanser ve Botoks İlacı Operasyonu: 20 Milyon Lira Değerinde Sahte İlaç Ele Geçirildi

06.07.2023 13:36

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta sahte kanser ilacı ve sahte botoks ilacı üretimi yapıldığı tespit edilen 15 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, paketlenerek satışa hazır hale getirilen piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan sahte ilaç ele geçirildi. Şüphelilerden biri, İstanbul'da bir eczaneye sahip olup, gerçek ilaçların barkotlarını ve karekodlarını kopyalayarak ilaç takip sistemine yakalanmadan sahte ilaçları satmaktaydı.

ESENYURT'ta sahte kanser ilacı ve sahte botoks ilacı üretimi yapıldığı tespit edilen 15 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira değerinde sahte ilaç ele geçirildi.

stanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kanser ilacı ve sahte botoks ilacı üretimi yapıldığı tespit edilen 15 adrese operasyon düzenledi. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, paketlenerek satışa hazır hale getirilen piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan sahte ilaç ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ise İstanbul'da eczanesi olduğu ve piyasadaki gerçek ilaçların barkotlarını ve karekodlarını kopyalayarak ilaç takip sistemine yakalanmadan ilaçların satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Sahte Kanser ve Botoks İlacı Operasyonu: 20 Milyon Lira Değerinde Sahte İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Sahte Kanser ve Botoks İlacı Operasyonu: 20 Milyon Lira Değerinde Sahte İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika
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