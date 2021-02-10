Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın - Son Dakika
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Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın

10.02.2021 12:15
Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın

Esenyurt'ta, Almanya'ya götürülmek üzere bir metal geri dönüşüm atölyesinde sahte madeni Euro basan 5 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta, Almanya'ya götürülmek üzere bir metal geri dönüşüm atölyesinde sahte madeni Euro basan 5 kişi gözaltına alındı. Atölyede press makinesi, madeni para basımında kullanılan taş ve kum ile basımı tamamlanmış 2 Euro halinde bin adet sahte euro ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik takip sonucunda Esenyurt Sanayi Mahallesinde bulunan bir metal geri dönüşüm atölyesinde, sahte madeni para basıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, harekete geçti. Atölyede sahte madeni para basan 5 kişi, 6 farklı ilçeye yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Atölyeye de baskın düzenleyen ekipler, 5 bin adet baskısı yapılmamış madeni para ve basımı tamamlanmış bin adet 2 Euro ile madeni para basımında kullanılan materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ALMANYA'YA GÖTÜRÜLMEK ÜZERE YOLA ÇIKARKEN ELE GEÇİRİLDİ

Sahte madeni paralar da sevkiyat öncesinde yakalandı. Atölyede baskısı yapılmış paralar, çuvallara konularak Almanya'ya götürülmeden hemen önce ele geçirildi. Ayrıca göbek kısmı oturtulmuş, basıma hazır olan da paraların baskısı tamamlandıktan sonra Almanya'ya gönderileceği öğrenildi.

Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın
Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın
Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın
Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın
Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın
Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın
Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın
Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın
Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın
Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın
Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın
Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın
Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın
Esenyurt'ta sahte madeni Euro basan darphaneye baskın
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Esenyurt, Almanya, Metal, Euro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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