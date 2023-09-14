Esenyurt'ta saldırgan kadın tutuklandı - Son Dakika

Esenyurt'ta saldırgan kadın tutuklandı

Son Güncelleme: 14.09.2023 14:25

Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kadın, bilinmeyen bir nedenle çevreden geçenlere saldırmıştı. Şüpheli kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta dün yoldan geçenlere saldıran kadın sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ÇOCUKLU BİR KADINI KOVALADI

Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadın, gündüz vakti cadde ortasında başörtülü kadınlara saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan olayda, kadının ilk olarak başörtülü bir kadınla kavga ettiği görüldü. Görüntünün devamında ise caddede küçük çocuğuyla yürüyen başka bir başörtülü kadını kovalayan kadının bağırdığı anlar kameralara yansıdı.

TUTUKLANDI

Şüpheli kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan kadın sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, Akif, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta saldırgan kadın tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta saldırgan kadın tutuklandı - Son Dakika
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