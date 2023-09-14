Esenyurt'ta saldırgan kadın tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta dün yoldan geçenlere saldıran kadın sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ÇOCUKLU BİR KADINI KOVALADI

Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadın, gündüz vakti cadde ortasında başörtülü kadınlara saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan olayda, kadının ilk olarak başörtülü bir kadınla kavga ettiği görüldü. Görüntünün devamında ise caddede küçük çocuğuyla yürüyen başka bir başörtülü kadını kovalayan kadının bağırdığı anlar kameralara yansıdı.

TUTUKLANDI

Şüpheli kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan kadın sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.